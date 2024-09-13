В школе Артинского района пожаловались на стены и окна, покрытые плесенью

В Артинском районе местные жители пожаловались на неблагоприятные условия, в которых приходится учиться детям из "Артинской средней образовательной школы №1". Стены и окна здания покрыты плесенью, о чем впоследствии узнала и областная прокуратура.

Ранее в СМИ появилась информация об Артинской школе №1, в столовой и других кабинетах которой по стенам и окнам расползается плесень. Сообщается, что здание давно требует реконструкции, а зимой дети замерзают, так как температура в классах не соответствует нормативным требованиям.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, была организована проверка, в ходе которой выяснится, нарушаются ли права несовершеннолетних на безопасные условия получения образования.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии, и законодательства об образовании", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.