Песков переадресовал Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море

Кремль не в курсе заявлений Киева в том, что Россия якобы атаковала судно с зерном в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что не может ничего сказать по этой теме.

"Здесь нужно обращаться к нашим военным. Это, видимо, связано с ходом специальной военной операции", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в курсе инициативы президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении зернового согалшения. "Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", - сказал российский лидер на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.