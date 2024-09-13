Четверо свердловчан, похитивших тюменца для возврата долга, пойдут под суд

Перед судом предстанут четверо жителей Свердловской области, обвиняемые в похищении знакомого с целью возврата долга, сообщилив пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Их обвиняют в похищении человека и в вымогательстве.

По версии следствия, 8 июля один из обвиняемых попросил помочь трех своих приятелей взыскать с тюменца долг в размере 200 тыс. руб. 10 июля мужчины на автомобиле NISSAN ALMERA приехали из Екатеринбурга в Тюмень. Они назначили потерпевшему встречу в одном из ресторанов города. Встреча завершилась избиением пострадавшего, а также вымогательством уже не 200 тыс. руб., а 414 тыс. руб. Мужчина платить отказался. Злоумышленники заставили его сесть в их автомобиль, после чего увезли из Тюмени.

К счастью, потерпевший попросил своего знакомого наблюдать за встречей, и тот обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Правоохранители задержали обвиняемых в Свердловской области, похищенный мужчина был оперативно освобожден.

В прокуратуре региона сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.