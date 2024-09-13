Центробанк продолжает разгонять инфляцию — Банк России повысил ключевую ставку до 19%

Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. — до 19% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора. Между тем, Владимир Путин недавно признал, что рост ставки лишь ускоряет инфляцию, хотя ЦБ каждый раз обещает обратное.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", — говорится в заявлении ЦБ.

В Банке России пояснили, что требуется "дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Регулятор уточнил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании для "борьбы с инфляцией".

Ранее же президент РФ Владимир Путин констатировал, что продолжающийся рост ключевой ставки при сохраняющемся росте кредитования как раз и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.

Он подчеркнул, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей.

Однако Банк России постоянно заявляет о "перегреве экономики" и необходимости ее "охлаждения", для чего якобы и требуется повышение ключевой ставки. Многим экспертам неясно, откуда у ЦБ вообще взялись полномочия для того, чтобы тормозить экономический рост в России, особенно в условиях продолжающегося военного конфликта. Очевидно и то, что цель "охлаждения экономики" препятствует наращиванию предложения товаров и услуг на рынке, к чему призывал Путин.