Астраханский вуз с коллегами из индийского штата Гуджарат обсуждает новые проекты сотрудничества

Перспективы научного и образовательного взаимодействия обсуждались на переговорах руководство Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева и Гуджаратского университета Республики Индии, прошедших в формате видеоконференции, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

В них приняли участие заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын, Почетный консул Российской Федерации в Республике Индии, директор Русского дома в городе Тривандруме Ратиш Наир и Почётный генеральный консул Республики Индии в Астрахани Аскар Кабикеев.

Открывая встречу, проректор по международной деятельности АГУ имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина отметила, что на основании соглашений о сотрудничестве вуз на протяжении многих лет поддерживает партнёрские связи с пятью высшими учебными заведениями Индии.В 2020 году АГУ имени В.Н. Татищева совместно с университетами штата Гуджарат разработал дорожную карту с целью продвижения межвузовского сотрудничества. Нынешняя встреча была посвящена обсуждению реализации намеченных планов и формированию новых.

В рамках переговоров с индийскими коллегами, в частности, были высказаны предложения по проведению совместных исследований по различным направлениям, международных научно-практических конференций, фестивалей студенческой науки и многое другое.

Представители Гуджаратского университета, в свою очередь, предложили создать на базе вузов-партнёров зеркальные центры с целью изучения хинди и русского языка, популяризации истории, национального наследия и культуры Индии и России. Также, по их мнению, перспективным направлением сотрудничества мог бы стать обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, реализация программы их обучения и стажировки.

Почетный консул Российской Федерации в Республике Индии, директор Русского дома в г. Тривандруме Ратиш Наир напомнил, что русский купец Афанасий Никитин из Твери завершил своё длительное путешествие в Индию на территории нынешнего Гуджарата. Эту древнюю индийскую провинцию и Астраханскую область исторически связывают прочные торгово-экономические и культурные отношения, которые необходимо развивать в наши дни.