В Екатеринбурге собираются увеличить выплаты Почетным гражданам города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов намерен увеличить выплаты Почетным гражданам столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр предложил внести изменение в положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга". Речь идет об увеличении размера ежемесячной денежной выплаты людям, удостоенным этого статуса, с двукратной до трехкратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Свердловской области в расчете на душу населения региона на 2025 год.

Звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" является самой высокой муниципальной наградой. Оно присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие город и получившие широкое общественное признание.

За всю историю Почетными гражданами стали более 100 екатеринбуржцев. Среди них – учителя, врачи, ученые, музыканты, актеры, художники, спортсмены и руководители крупных уральских предприятий.