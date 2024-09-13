Песков: Познер – патриот с крепкой гражданской позицией

В Кремле охарактеризовали журналиста Владимира Познера, ранее отказавшегося работать в западных СМИ. 90-летний экс-ведущий "Первого канала", имеющий гражданства нескольких стран, назван "патриотом с крепкой позицией".

"Познер – один из мэтров нашей журналистики, человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент", - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее прозвучали заявления Познера о том, что ему предложили работу в западных СМИ. По словам журналиста, одним из важных условий было требование "определенным образом" высказываться о политике президента России Владимира Путина. Познер заявил, что отклонил предложения, считая их нежурналистской работой.