В Югорском государственном университете зафиксировали вспышку пневмонии

В Югорском государственном университете зафиксировали вспышку пневмонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Точное количество заболевших пока неизвестно. Сообщается, что заболели несколько человек, их оперативно изолировали, контактных перевели на дистанционное обучение. Отмечается, что случаи пневмонии не завозные, а сезонные.

В учебном заведении ввели масочный режим до 21 сентября. Прокуратура начала проверку.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения должностными лицами образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также создания безопасных условий пребывания студентов и сотрудников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.