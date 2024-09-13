Кремль не сомневается, что заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигло адресатов

Заявление Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ западным оружием предельно однозначное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений", - цитирует Пескова РИА Новости.

В Кремле не сомневаются, что заявление Путина достигло адресатов.

Накануне президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России.