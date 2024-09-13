Кулеба ушел, потому что "раздражал" Ермака

Названа возможная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Она может быть связана с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком.

"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", - говорится в публикации Politico, ссылающегося со ссылкой на неназванного чиновника и источники, информацию приводит РИА Новости.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что поступило заявление Кулебы об отставке. В Госдуме высказались об отставке Кулебы.

"Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режима", - сказал член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.