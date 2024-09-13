ЕС снял санкции с сына Мазепина и матери Пригожина

Евросоюз (ЕС) снял санкции с российского автогонщика Никиты Мазепина (сын совладельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина) и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Совет ЕС исключил их из черного списка, передает ТАСС. Ранее Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.

В марте 2023 года Совет ЕС уже обязывали снять с Мазепина-младшего ограничения, но тогда власти Евросоюза спустя две недели ввели в отношении автогонщика новые санкции.

В июле прошлого года Мазепин-младший добился частичного снятия санкций: ему позволили въезжать в ЕС, вести переговоры со спонсорами и командами "Формулы-1", получать доход от этого спорта.