13 Сентября 2024
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Фото: instagram.com/nikita_mazepin

ЕС снял санкции с сына Мазепина и матери Пригожина

Евросоюз (ЕС) снял санкции с российского автогонщика Никиты Мазепина (сын совладельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина) и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Совет ЕС исключил их из черного списка, передает ТАСС. Ранее Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.

В марте 2023 года Совет ЕС уже обязывали снять с Мазепина-младшего ограничения, но тогда власти Евросоюза спустя две недели ввели в отношении автогонщика новые санкции.

В июле прошлого года Мазепин-младший добился частичного снятия санкций: ему позволили въезжать в ЕС, вести переговоры со спонсорами и командами "Формулы-1", получать доход от этого спорта.

Теги: никита мазепин, виолетта пригожина, санкции , ес


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