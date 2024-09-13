На Урале полицейские уничтожили "поле чудес" с коноплей

Сотрудники полиции уральского города Реж обнаружили в селе Клевакинское целое поле дикорастущей конопли. Оно было ликвидировано.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в ходе профилактического мероприятия под условным названием "Мак-2024" по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков полицейскими были задержаны два местных жителя 1981 и 1992 годов рождения.

"При их личном досмотре найдены вещдоки, подтверждающие, что на поле с коноплей они оказались не в качестве туристов. В ходе допроса мужчины пояснили сыщикам, что собирали дурман для личного пользования. Криминальная плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. Любители опасного зелья официально нигде не работают, ранее уже имели судимости по статьям 134 и 158 УК РФ. В настоящее время находятся в разводе с супругами, имеют несовершеннолетних детей. При помощи трактора оперуполномоченные угрозыска "поле чудес" уничтожили", - отметил полковник Горелых.

Следственным отделом ОМВД России "Режевской" возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Проводится расследование.