В Югре охотник случайно застрелил другого охотника

В Березовском районе 51-летний охотник случайно застрелил человека. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла днем, 7 сентября. Охотник выстрелил по кустам, не убедившись, что там нет других людей. В результате он ранил другого охотника в голову. Пострадавшего бортом санавиации доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

По закону ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.