В Екатеринбурге задержали 41-летнего мигранта, обвиняемого в изнасиловании девочки

Правоохранители нашли и задержали в Екатеринбурге 41-летнего мигранта, который, по версии следствия, будучи пьяным, изнасиловал маленькую девочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, все произошло 22 июля у дома по улице Техническая. Сейчас следователи устанавливают других возможных пострадавших от действий иностранца.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемым оказался уроженец одной из бывших союзных республик по имени Иброхимджон, работавший в Екатеринбурге по найму. В Свердловскую область он прибыл в декабре 2023 года с целью подзаработать и устроился в организацию, расположенную по улице Баумана (Эльмаш).

"Пребывание в нашем регионе данного гражданина показало, что он имел пристрастие не только к зарабатыванию денег, но и к криминальным похождениям. Дабы ни один его возможный противоправный эпизод не остался безнаказанным, необходимо чтобы пострадавшие от его действий откликнулись и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы", - добавил Горелых.

Сейчас мигрант находится под стражей. Пострадавшие или их близкие могут обратиться в дежурную часть отдела полиции №10 по номеру 8 (343) 356-42-10 или в следственный отдел СК по телефону 8 (343) 354-06-40, а также по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: 8(343)358-71-61.