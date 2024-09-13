ЛДПР внесла законопроект о платном образовании для детей иностранцев

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении платного образования для иностранных граждан.

Они отмечают, что сейчас по закону об образовании иностранные граждане обладают теми же правами, что и россияне, то есть правом на бесплатное обучение. Но в последние годы в детских садах и школах резко увеличилось количество детей мигрантов из Средней Азии. Они занимают много мест, создают напряжение, не зная русского языка и тормозя учебный процесс. Из-за этого растет нагрузка и на учителей, зарплаты которых и так маленькие. Поэтому предлагается оптимизировать организацию получения иностранными гражданами образования - на платной основе.

Соавтор инициативы председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что родители крайне недовольны "интернациональным равенством" в получении бесплатного образования. Получается, что это в интересах мигрантов, а не россиян. Первые уже чувствуют себя хозяевами положения и демонстративно плюют на российские порядки в условиях нынешней системы наибольшего для них благоприятствования. Необходимо обучать их только за их же деньги.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательство в сфере миграционной политики должно соответствовать запросам российских граждан и защищать их. В частности, это касается запрета мигрантам привозить в Россию свои семьи, который Госдума точно поддержит.