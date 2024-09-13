13 Сентября 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени стартовал межрегиональный форум поисковых отрядов "Поиск. Герои. Родина"

В Тюмени накануне стартовал межрегиональный форум поисковых отрядов "Поиск. Герои. Родина", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Принять участие в нем приехали 200 поисковиков, волонтеров и специалистов сферы дополнительного образования из Тюменской области, Югры и Ямала, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Приветствовал участников заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Занимаясь поисковыми работами, вы по крупицам собираете историю нашей большой страны. Мы гордимся вами. Рады, что именно Тюменская область, зарождая эту межрегиональную традицию, стала первой площадкой проведения форума", - сказал он.

"Основная цель форума – налаживание сотрудничества между поисковыми отделениями наших регионов. На форуме мы обменяемся опытом экспедиций, в ходе которых производились поиски солдат, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Мы расскажем друг другу о деятельности наших объединений и познакомим с ведущими проектами наших регионов" – отметил организатор форума Сергей Чекерис.

На торжественном открытии форума благодарственными письмами были отмечены лидеры региональных отделений поисковых движений из Тюменской области, Югры и Ямала.

Теги: поисковый отряд, форум, поисковики


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