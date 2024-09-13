13 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Стоимость самолета "Байкал" после заявления Путина на ВЭФ снизилась почти в два раза

Стоимость самолета "Байкал" со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) снизилась в два раза, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он уточнил, что стоимость снизилась с 455 млн рублей до 260 млн рублей, требуемая взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче.

"У нас полос по 1 050 метров на Дальнем Востоке - 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой "Байкал" сесть не сможет. Вчера мне сказали, да нет, 350 метров [достаточно]", - пояснил Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер подчеркнул, что в 2026 году самолет "полетит в той или другой версии".

Напомним, на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо запустить самолет "Байкал" в серийное производство уже в ближайшее время. Трутнев после этих слов Путина призвал "постоянно искать талантливых людей на Руси" и сменить подрядчика.

Самолет планируется выпускать на замену советскому "кукурузнику" Ан-2. Проектом занимается "Уральский завод гражданской авиации" (Екатеринбург). Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в этом году, однако сроки неоднократно сдвигались. Недавно поставки сдвинули уже с 2025 на 2026 год.

При этом на УЗГА заверяли, что производство самолета запущено, а финансирование производства по заключенным контрактам обеспечено. Однако изначально проектом предполагалось использование в самолете иностранных двигателя и винта. Теперь же УЗГА ведет разработку отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта для "Байкала".

Вместе с этим выяснилось, что и стоимость самолета "Байкал" увеличилась втрое. Из недавнего письма Государственной транспортной лизинговой компании эксплуатантам борта следует, что цена лайнера составит 455 млн руб., тогда как при заказе Минпромторгом самолета в 2019 году указывалось, что она должна быть не выше 120 млн руб. Таким образом, современный "кукурузник" будет стоить в 50 раз дороже, чем подержанные Ан-2, на смену которым он готовится прийти.

Теги: самолет байкал, трутнев, путин


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