Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отказывается от второго раунда дебатов со своей соперницей Камалой Харрис, которая сразу заявила, что хочет нового раунда дебатов.

Дебаты между ними состоялись 10 сентября. Сразу после них Трамп сказал, что согласен на новый раунд на канале NBC или Fox News. Но теперь отказался, заявив, что Харрис просто пытается отыграться после своего поражения. Сам он считает себя победителем, а Харрис - проигравшей. Поэтому она и жаждет реванша, как боксер, который проигрывает бой и сразу требует нового поединка. Но "третьих дебатов" уже не будет, заключил Трамп, имея в виду первые 27 июня против Джо Байдена, который их провалил.

По опросам, Харрис совсем немного опережает Трампа, но едва ли за пределами статистической погрешности. Исход выборов определят семь колеблющихся штатов (в остальных результат почти наверняка известен). Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин.