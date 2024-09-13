13 Сентября 2024
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Фото: Накануне.ru

В Сысерти создали петицию в защиту "Уральской пчелки", которую пытается прикрыть "дочка" "Газпрома"

На защиту пасечного комплекса "Уральская пчелка", которую пытаются закрыть из-за новых строительных норм для фермеров-животноводов, встали жители Сысерти. Они создали петицию, в которой призывают помочь автору проекта Татьяне Каркачевой сохранить свой маленький бизнес и не допустить смерти 5 млн пчел.

Согласно информации из петиции, "Уральская пчелка" за пять лет своего существования привлекла более 40 тыс. туристов и стала значимым элементом биологического разнообразия и экономики Свердловской области. Ежегодно из 70 ульев производится около 4 тонн натурального меда. Однако в 2020 году Росреестр установил охранную зону, согласно которой фермерские хозяйства должны находиться на расстоянии минимум 250 м. от газопровода. К сожалению, в этот радиус попала и пасека Каркачевой.

Бизнесмен считает, что ее вид деятельности нельзя в полной мере называть животноводством. Более того, перенос ульев проблему не решит, так как пчелы по памяти все равно будут лететь на старое место, где без ульев просто погибнут.

С аргументами не согласились юристы компании "Газпром трансгаз Екатеринбург", которые подали Каркачеву в суд, потребовав убрать пасеку. До следующего заседания - 1 октября должны стать известны результаты экспертизы. Однако бизнесмен уверена, что нанятый эксперт действует в интересах "Газпрома". Как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на "Уральскую пчелку", на прошлом заседании судья отказала ответчику в замене эксперта, рассмотрении дополнительных вопросов к эксперту, а также в предложении заключить мировое соглашение.

Татьяна утверждает, что ограничения были наложены после факта приобретения земли. Она оказалась заложником ситуации.

На момент публикации петиция уже собрала более 960 подписей.

Теги: Уральская пчелка, Газпром, Сысерть, пасека, пчелы, петиция


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