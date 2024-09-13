СК: Арестованы счета экс-замглавы Минобороны Попова

Следователи обнаружили на счетах экс-замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, более 30 млн рублей.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, на счета наложен арест.

Ранее суд по ходатайству следствия наложил арест на загородный дом и подсобные строения Попова.

Также наложен арест на имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. В тот же день суд отправил его под арест до 29 октября. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с Ахмедовым и Шестеровым.

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей. В СК заявляли, что законность приобретения этого имущества проверяется.