В открытии астраханского Молодежного центра РГО участвовал почетный консул России в Индии Ратиш Наир

Почетный консул Российской Федерации в Республике Индии, директор Русского дома в городе Тривандруме, председатель Попечительского совета Центра Русского географического общества в Индии Ратиш Наир посетил Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева. Он принял участие в открытии молодежного центра Русского географического общества (РГО) в Астраханской области.

К участникам церемонии обратился исполняющий обязанности ректора АГУ имени В.Н. Татищева Игорь Алексеев, который отметил плодотворную работу вуза с Русским географическим обществом на протяжении последних десяти лет.

Ратиш Наир в своём выступлении подчеркнул, что цель проекта «Voyage@555», приуроченного к 555-летию путешествия русского купца Афанасия Никитина в Индию, — рассказать жителям зарубежных стран об экономическом, научном и потенциале России, способствовать укреплению всесторонних связей между нашими странами и на региональном уровне.

Сообщив в своей лекции астраханским студентам интересные факты об Афанасии Никитине и его путешествии, Почетный консул Российской Федерации в Республике Индии отметил, что русский купец Афанасий Никитин посетил Индию раньше, чем Васко да Гама. По сути, он был первым народным дипломатом в далёкой южноазиатской стране.

«В ходе моей поездки от Твери до Астрахани я уже провёл много встреч с главами регионов, бизнесменами, преподавателями и студентами университетов, — отметил Ратиш Наир. — Общение с молодёжью я особенно ценю, потому что представители молодого поколения играют важную роль в укреплении отношений между Индией и Россией».

Заместитель министра внешних связей региона Илья Торопицын в своём выступлении обратил внимание на то, много событий, связанных с географией, происходило в Астраханской области. В частности, в середине XVIII века астраханский губернатор Василий Татищев, имя которого носит АГУ, организовывал географические экспедиции на Каспий и Северный Кавказ, изучал регионы, граничащие с губернией.

«В наше время проекты, подобные тому, который реализует наш уважаемый гость, Почетный консул Российской Федерации в Республике Индии Ратиш Наир, свидетельствуют о том, что интерес к сотрудничеству между Россией и Индией достаточно большой, — сказал он. — Астраханская область давно наладила связи с индийским штатом Гуджарат. Более 30 лет назад руководство нашего региона вырабатывало планы выстраивания коммуникаций с нашими индийскими партнёрами. Проект коридора „Север — Юг“ своими корнями уходит в далёкие 1990-е годы, когда было заключено соответствующее трёхстороннее соглашение между Россией, Индией и Ираном».

В фойе центра «Точка кипения», где проходило мероприятие, была развёрнута книжная выставка, рассказывающая о путешествии в Индию Афанасия Никитина и выставка фоторабот членов РГО, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.