13 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Миронов призвал отказаться от привлечения в школы выпускников колледжей

Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов снова призвал Минпрос отказаться от идеи снизить требования к образованию учителей, разрешив работать в школе после колледжа.

Как сообщалось, Минпрос разработал и запустил процедуру принятия федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.07 "Преподавание в основной школе (по направлениям подготовки)". Если он будет принят, то учителей начнут готовить по ускоренной программе. Новые учителя будут учиться вместо 4 лет только 2 года.

Об этом намерении глава ведомства Сергей Кравцов объявил еще в июне 2023 года. Тогда оно вызвало резкую критику, в том числе Миронова. Сейчас он повторно назвал это неправильным. К тому же выпускники педтехникумов даже по возрасту и миропониманию не слишком отличаются от старшеклассников.

"Понимаю, что есть желание сэкономить на подготовке специалистов, прикрыть огромную кадровую дыру в нашем образовании. Но массовое трудоустройство учителей со средним специальным образованием гарантированно приведет к снижению качества обучения", - уверен политик.

Эксперты отмечают, что это хороший шаг с точки зрения экономии на зарплатах, поскольку зарплатные ожидания после колледжа ниже.

Интересно, что Минпрос отрицает большую нехватку учителей в школах, называя смешные цифры. Но необходимость привлекать в школу после техникума объясняет именно кадровым голодом.

В июле, получая диплом Тамбовского медколледжа, выпускница Дарья Петрунина публично раскритиковала качество образования в этом ссузе. Она сказал, что хотела бы поблагодарить педагогов за полученные знания, но "реальность немного другая". За время пребывания в колледже она полностью разочаровалась в профессии, постоянно сталкиваясь с непрофессионализмом и невниманием преподавателей. А администрацию волновали лишь формальные показатели для отчетности. Позже с ней публично согласилась выпускница Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий.

"Я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу", - подытожила Петрунина.

По данным ВШЭ, уже в 2021-22 учебном году в российских школах было 16% учителей без высшего педагогического образования. Учитель русского языка и права школы "Интеллектуал" Всеволод Луховицкий отмечает, что уровень знаний у выпускников колледжей заметно отличается от уровня знаний выпускников вузов.

Теги: сергей миронов, школа, колледжи, учителя


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