Властей Нижневартовска уличили в нарушении закона об организации школьного питания

Нижневартовская прокуратура выявила нарушения закона местными властями при организации питания школьников. Ранее на качество еды, и даже на ее отсутствие, жаловались ученики и их родители, сообщает Muksun.fm со ссылкой на письмо городского прокурора Александра Еременко, направленного в адрес председателя Нижневартовской городской думы Алексея Сатинова.

Надзорное ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений федеральных законов и санитарных правил. В документе говорится, что нарушения организатором школьного питания были допущены из-за халатного надзора со стороны администраций образовательных учреждений и департамента образования города.

"Выявленные нарушения стали возможными вследствие несоблюдения должностных обязанностей сотрудниками учреждений и должного контроля со стороны администрации города, нарушают права несовершеннолетних и подрывают нормальную организацию образовательного процесса, что требует принятия исчерпывающего комплекса мер со стороны уполномоченных органов и организаций", — сказано в тексте документа.

Организатором питания в школьных учреждениях является компания из Екатеринбурга, контракт с которой был заключен летом этого года. Мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко было внесено представление прокуратуры об устранении причин нарушений закона.

Кроме того, в столице Самотлора состоялись депутатские слушания на эту тему. Народные избранники по поручению прокуратуры взяли вопрос школьного питания на контроль.