После жалоб студентов в Новокольцовском запустили дополнительные автобусы

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга начали ходить дополнительные автобусы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Как уточнили в мэрии, четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута. В транспортном предприятии заверили, что работа в данном направлении будет продолжена.

Конечными точками маршрута являются остановки "Новокольцовская" и "Семь ключей – Тагильский подход". Автобус едет через центр города и соединяет кампус Уральского федерального университета и учебные корпуса УрФУ.

На этой неделе стало известно о жалобах студентов, не имеющих возможности свободно доезжать до вузов в Екатеринбурге из Новокольцовского микрорайона. Именно там располагаются общежития, при заселении в которые власти обещали обеспечить транспортную доступность для учащихся.

Сообщалось, что студенты до сих пор не могут вовремя добираться на пары из-за большого интервала между рейсами, переполненности салона, особенно в утренние часы, и необходимости добираться до учебы с пересадками. После этого свою проверку организовала прокуратура.