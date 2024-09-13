Свердловчан предупредили о высоком риске пожарной опасности

Жителей Свердловской области предупреждают о высоком риске пожарной опасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра

"13-15 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс горимости леса по региональной шкале", - говорится в сообщении.

По данным екатеринбургского метеоролога Алексея Пулина, в ближайшие дни жителей уральской столицы ожидает теплая безветренная погода. Сегодня уральцы смогут насладиться теплом +22 градусов.

"В пятницу днем по-прежнему тепло. Теперь центр антициклона будет находиться к западу от Свердловской области, соответственно, ветер сменит свое направление на преимущественно западное. В результате дневные температуры прогнозируются на пару градусов выше, чем накануне", - написал Пулин.

Вплоть до 19 сентября температура воздуха будет варьироваться от +22 до +19 градусов днем и от +11 до +6 ночью.