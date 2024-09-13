Шойгу побывал в КНДР

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу побывал в КНДР. Состоялся "предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки".

Шойгу принял глава КНДР Ким Чен Ын. Встречи в Пхеньяне прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран, достигнутых во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне.

Договоренности серьезно повлияют на реализацию положений подписанного ими двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает Совбез России.