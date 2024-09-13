Белый дом отказался комментировать слова Путина о роли НАТО на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине или нет.

"Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов", — отметила представитель Белого дома. Ее слова приводит ТАСС.

Накануне президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Ранее стало известно, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на российской территории.