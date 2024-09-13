"Газпром нефть" расширяет систему обучения будущих нефтяников

В Тюмени появился образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Заполярья".

На базе Тюменского индустриального университета (ТИУ) открылся Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов для решения актуальных задач нефтегазовой отрасли. Реализовать проект стало возможно при содействии Корпоративного университета "Газпром нефти" и "Газпромнефть-Заполярья", которые поддержали заявку ТИУ на участие в проекте "Профессионалитет" Минпросвещения России. Выпускники смогут начать карьеру на предприятиях компании.

Сотрудничество с ТИУ поможет нефтяникам подготовить квалифицированные кадры по рабочим специальностям, отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

"Важно, чтобы студенты не только получали теоретические знания, но и обладали необходимыми практическими навыками и компетенциями для работы на высокотехнологичных объектах «Газпромнефть-Заполярья». Мы даем возможность студентам проходить практику на наших месторождениях и готовы принимать на работу перспективных молодых специалистов", — сказал он.

Первые студенты уже приступили к учебе, программы для первокурсников Многопрофильного колледжа ТИУ специально разработала команда вуза совместно с экспертами нефтегазовой компании. Сегодня участникам проекта доступны 29 направлений среднего профессионального образования по 15 профессиям и специальностям — в частности, это оператор по добыче нефти и газа, техник-технолог по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и другие.

Студенты смогут детально изучить на практике производство и бизнес-процессы, не покидая стен колледжа: занятия будут проводиться на 13 образовательных площадках, в числе которых лаборатории добычи нефти и газа и центр виртуальной и дополненной реальности. Оснастить их новейшим оборудованием также помогла "Газпром нефть".

"Сегодня среднее профессиональное образование в ТИУ получают около 6 000 студентов. С каждым годом интерес к среднему специальному образованию растет, как и балл аттестата поступающих. Ребята настроены быстро и качественно освоить востребованные профессии, и наша задача – помочь им в этом. Благодаря проекту нам удалось оснастить современным оборудованием лаборатории, где будущие специалисты будут оттачивать свои навыки. Установлены как современные тренажеры, имитирующие производственный процесс, так и реальное полноразмерное оборудование, ранее установленное на промышленных предприятиях", — рассказал исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков.

За счет взаимодействия с учебными заведениями среднего профессионального образования нефтяники могут комплексно подходить к подготовке необходимых кадров. На это направлена система "Газпром нефти" "Лига колледжей", в состав которой сегодня входят 17 колледжей из девяти регионов страны, в том числе – Многопрофильный колледж ТИУ. О совместной подготовке нефтегазовых специалистов "Газпром нефть" и Тюменский индустриальный университет договорились на Промышленно-энергетическом форуме TNF в 2023 году.