Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение в Курской области, выписали из больницы.

Как сообщает РИА Новости, журналист выписан из НИИ имени Склифософского, где находился на лечении.

В конце августа стало известно, что состояние военкора улучшилось – его перевели из реанимации в ожоговое отделение.

7 августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.