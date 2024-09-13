В Тюменской области школа заплатит ученику за сломанный нос

В селе Сладково Тюменской области школа выплатит компенсацию ученику за сломанный нос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Десятиклассник в сентябре прошлого года поссорился с одноклассником. Произошла драка и юноша получил перелом костей носа со смещением. В ведомстве заявляют, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия для обучающихся и это стало причиной травмы.

Прокурор через суд взыскал со школы 20 тыс. руб. в пользу травмированного подростка.

Исполнение решения на контроле прокуратуры.



Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 115 УК РФ в отношении одноклассника потерпевшего по факту причинения вреда здоровью, прекращено в суде в связи с примирением сторон.