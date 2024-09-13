Трасса Джубга - Сочи будет платной

Проезд по скоростной автотрассе Джубга – Сочи будет платным. Об этом сообщил руководитель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, приведя причины такого решения.

"Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим, платные. На крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния, эти деньги возвратные. Вкладывают концессионеры деньги в наши проекты", - приводит "Ъ" слова Петушенко, сказаныне журналистам на Форуме дорожных инициатив.

В марте власти назвали окончательную стоимость автодороги Джубга – Сочи. По подсчетам правительства России, проект обойдется примерно в 1,4 трлн руб.