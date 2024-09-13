13 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге исследователи Химмаша приглашают на прогулку по району

Для жителей Екатеринбурга разработали аудиоспектакль по району Химмаш, краеведческую экскурсию и семейную прогулку. Итоги уже в ближайшие выходные представит паблик-арт-программа "ЧО" в рамках районной школы паблик-арта, которая этим летом открылась на Химмаше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", все лето кураторы мастерских, а также маленькие и взрослые горожане исследовали микрорайон и готовы поделиться первыми результатами творческой деятельности. Экскурсии и прогулки по Химмашу пройдут в эту субботу, 14 сентября.

Александр Думчиков – историк, заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга, автор карманного путеводителя по Химмашу, соавтор путеводителя "Химмаш. Вдоль и поперек" расскажет об истории предприятий Химмаша, застройке района, а также о том, какие планы на это место были в царской России и в советский период, как некоторые хотели превратить Химмаш в речной порт, а другие – в порт для дирижаблей.

Прогулки по Химмашу(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Прогуляться приглашают и юных исследователей города. Они пройдутся по центральным улицам, познакомятся с историей района, разгадают загадки и тайны Химмаша и немного поиграют. Экскурсию проведет заведующая детской библиотеки №29 Светлана Данченко.

Также в эту субботу пройдет презентация аудиопрогулки, которую создали жители города под кураторством Сабрины Карабаевой и Данилы Матросова. Три месяца участники районной школы паблик-арта и мастерской изучали район через разные медиумы (звук, видео, фото и сторителлинг) и форматы (лекции, прогулки, художественные практики). Весь полученный опыт они вложили в аудиопрогулку, в которой рассказывают о Химмаше сквозь призму личной памяти и ассоциаций.

Прогулки по Химмашу(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходима регистрация. Партнерами выступают Центр культуры "Экран" и детская библиотека №29.

Аудиопрогулка по Химмашу 12+

14 сентября в 14:00

Регистрация по ссылке.

Экскурсия по Химмашу 12+

14 сентября в 12:00

Регистрация по ссылке.

Семейная прогулка по Химмашу для детей и их родителей 6+

14 сентября в 14:00

Регистрация по ссылке.

Теги: Химмаш, исследователи, прогулки


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