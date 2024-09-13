"Худший вид проституции". Екатеринбургский священник высказался по поводу суррогатного материнства

Старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло назвал суррогатное материнство девиацией и самым худшим видом проституции.

По словам священника, на подобные "поведенческие девиации" женщин толкает бедность и отсутствие рядом достойного мужчины, который мог бы подставить плечо в тяжелый момент жизни.

"Это эксплуатация женщины, это эксплуатация богатыми, индустрией человека, его тела и даже его души. Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин – гражданок России – защитил от этих посягательств", - заявил Миняйло в эфире "4 Канала".