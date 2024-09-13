13 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Объединенная компания Wildberries и Russ готовит иск к компании Бакальчука

ООО "РВБ", объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к "ВБ Девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РВБ".

Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам. Сумма возможного иска составляет около 27 млрд рублей. В пресс-службе пояснили, что Wildberries перечислил подразделению авансовые платежи, а оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ.

В "РВБ" готовы не прибегать к судебным разбирательствам, если "ВБ Девелопмент" отчитается по платежам или вернет их в течение 5 рабочих дней.

Компания "ВБ Девелопмент" основана в 2006 году (до 2019 года – ООО "АТОЛЛ"). Единственный учредитель со 100% акций – Владислав Сергеевич Бакальчук. Компания с 2019 года, после банкротства предыдущего подрядчика, выступает в роли основного поставщика строительных услуг для ООО "Вайлдберриз". ООО "ВБ Девелопмент" занимается строительством складов и мезонинов для Wildberries по себестоимости (при рыночной стоимости строительства 1 кв.м складских помещений в 60 тысяч рублей, "ВБ Девелопмент" укладывается в 35-40 тысяч рублей за квадратный метр).

В начале сентября Вячеслав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для маркетплейса Wildberries остановлено: работы прекратились на всех объектах в России и СНГ. По его словам, новое руководство Wildberries заблокировало перечисление 1 млрд рублей, предназначенного строителям-подрядчикам.

В ответ в Wildberries заявили, что работа на объектах продолжается, строительные работы ведутся и будут выполнены в срок. Объединенная компания Wildberries & Russ продолжает аудит обязательств дочерней структуры "ВБ Девелопмент" и инвентаризацию строек для своевременного возведения логистических объектов. В пресс-службе отметили, что сохраняется задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией в сумме более 30 млрд рублей, при этом "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам.

Теги: Wildberries, Бакальчук, иск, ВБ Девелопмент


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