SHOT: Власти Франции вынуждают приехать в Париж брата Дурова и вице-президента Telegram

Власти Франции вынуждают приехать в Париж брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, их сотрудничество со следствием может ускорить разрешение ситуации.

Отмечается, что расследование дела основателя Telegram может занять минимум год, и ускорить процесс можно только одним способом: если другие фигуранты дела приедут к парижским следователям и дадут показания.

Ранее СМИ сообщили, что французские власти якобы еще в марте выдали ордер на арест основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая. Ордера на арест братьев Дуровых были выданы по обвинениям, включающим соучастие во владении детским порно и его распространении.

Николай Дуров – старший брат Павла Дурова, он также является одним из создателей мессенджера Telegram.