Производственные объекты "Транснефть – Сибирь" к работе в осенне-зимний период готовы

"Транснефть – Сибирь" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций к устойчивой работе в осенне-зимний период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Специалисты провели сезонное обслуживание запорной арматуры (около 3,9 тыс. единиц на линейной части и более 4,8 тыс. единиц на НПС). Проведена оценка работоспособности 35 систем обнаружения утечек. Проверены 512 систем телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 5,7 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и почти 1,6 тыс. силовых трансформаторов. Подготовлена к работе в холодный период 41 аварийная дизельная электростанция.

На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 150 резервуаров, 114 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия более 200 фильтров-грязеуловителей с промывкой дренажных линий.

На линейной части специалисты провели ревизию предупреждающих знаков в местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, предупредительных знаков на линиях связи. К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены системы и средства пожарной безопасности, а также пункты наблюдения на подводных переходах и все производственные площадки предприятия, где размещена аварийная техника и базируется персонал линейных аварийно-эксплуатационных подразделений. Создан запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и материалов, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Большое внимание уделено подготовке теплоэнергетического оборудования. В том числе к работе в зимний период на НПС подготовлены 92 котельные, 240 км тепловых сетей.

По итогам "Транснефть – Сибирь" оформило паспорт готовности к функционированию производственных объектов в осенне-зимний период 2024-2025 годов.