В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по бульвару Вдохновения

Строители ООО "Уралдортехнологии" на два месяца закроют движение по бульвару Вдохновения в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытия установят 20 сентября. Вплоть до 29 ноября транспорт не сможет проезжать от дома № 16 по улице Лучистой до Золотистого бульвара. Ограничения связаны со строительством последнего. Горожан также предупредили, что внесения изменений в маршруты общественного транспорта не потребуется.

Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, на которой отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.