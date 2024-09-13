Брянский губернатор предложил отсеивать детей "без природного дара"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил обучать рабочим профессиям тех детей, которые не имеют "природного дара".

"Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень 10 класса", – сказал Богомаз в интервью порталу Regnum.

При этом он заметил, что жизнь в России серьезно трансформировалась в лучшую сторону, и граждане живут довольно неплохо, имея "по два-три автомобиля".

"Когда я после института купил машину, она была единственной на весь поселок. А сегодня она есть практически у каждого. В некоторых семьях – по два-три автомобиля", – сказал Александр Богомаз.