На Урале осужден охотник, застреливший товарища вместо зайца

В Первоуральске вынесен приговор охотнику, который застрелил товарища, пытаясь попасть в зайцев. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 28 октября 2023 года. В тот день 43-летний уралец с четырьмя знакомыми приехал в Динасовское охотхозяйство для коллективной загонной охоты на животных. Один из мужчин должен был стать загонщиком, который шумит и пугает зверя, а другие – стоять на местах по одной стрелковой линии и ждать, когда на них выбежит дичь.

Вооруженный карабином уралец, получив сигнал к началу охоты, увидел, что на просеку выскочили зайцы. Не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, он открыл огонь по ушастым. В результате один из выстрелов угодил в охотника, находившегося вдоль линии огня. Пострадавший получил сквозное ранение в живот и в тот же день скончался в больнице.

Первоуральский городской суд признал стрелка виновным в гибели товарища. Ему назначено 1,5 года ограничения свободы.