41% россиян сознательно пытаются ограничить пребывание в интернете

41% россиян хотя бы время от времени сознательно ограничивают свою активность в интернете. Об этом говорят результаты опроса Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Было опрошено 10 тыс. респондентов от 14 лет в апреле–мае 2024 года. Из них 8,5 тыс. пользовались интернетом. Среди последних 41% ограничивали свою активность в сети. Наиболее популярные способы: убирать устройство из поля зрения (15%), не пользоваться интернетом в определенных ситуациях, например во время семейного ужина (15%), отключение уведомлений (14%), неиспользование интернета в определенные часы или дни (11%), отмена подписок (6%), использование приложения для отслеживания времени в сети (4%), временно удаление приложений (3%).

Отмечается, что активное использование интернета ведет к снижению продуктивности, появлению чувства одиночества, депрессии, психическим расстройствам, интернет-зависимости. Эти признаки имеют до 8% населения в европейских странах.

Чем меньше возраст пользователя, тем чаще он пытается ограничить себя во времени, проведенном в сети. До 24 лет это делает каждый второй, далее эта доля снижается до трети среди пожилых. Вероятно, это связано с тем, что подростки и молодежь намного больше сидят в интернете.

Чаще всего к сознательному отказу от интернета прибегают представители "нецифровых" профессий. В их числе специалисты высшего уровня в области образования (55%), права и гуманитарных наук (52%), а также средний медицинский персонал (53%). Среди высококвалифицированных работников в сфере информационно-компьютерных технологий, напротив, ограничивают себя в интернете лишь 35%. Это не совпадает с другим выводом исследования, что чем выше уровень владения современными цифровыми технологиями, тем чаще себя ограничивают.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отмечает, что люди колоссально перегружены различной информацией, в основном негативной, поэтому пытаются хоть как-то себя ограничить. И государство тоже должно уделять это внимание, ведя грамотную пропаганду здорового образа жизни, в том числе в цифровом мире.

Опрос ВЦИОМ 2020 года показал, что сознательно ограничивали себя в доступе к интернету 46% россиян. 69% пользовались интернетом практически ежедневно, только 18% его не использовали. Однако только 13% считали, что их жизнь полностью поменяется, если исчезнет интернет, и они не знают, как жить. При этом 42% опрошенных заявили, что жизнь изменится, но они смогут приспособиться, а почти половина - что в их жизни ничего или почти ничего не поменяется.

Исследование в Нидерландах показало, что на детях запрет гаджетов в образовательном процессе сказался положительно: ученики стали более внимательными и общительными.