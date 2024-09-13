Тюменку подозревают в публикации фейков об армии

Жительницу Тюмени подозревают в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сообщается, что женщина вела страницу в соцсетях и публиковала фейки о действиях российской армии и добровольческих формирований за пределами России. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, изъято средство мобильной связи, назначены необходимые экспертизы.