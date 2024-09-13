В аэропорт "Кольцово" доставят новый автолифт для обслуживания самолетов

Автопарк аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге пополнится новым автолифтом для обслуживания самолетов любого типа. Оборудование произвели на заводе аэродромной техники в Белоруссии. Оно установлено на малотоннажный грузовой автомобиль, имеющий экологический класс Евро-5.

Как сообщает пресс-служба "Кольцово", фургон лифта оснащен гидроподъемным механизмом ножничного типа и двумя площадками обслуживания – передней и задней. Грузоподъемность каждой - до полутонны, а общая всего лифта - две тонны. Высота же погрузки и выгрузки составляет от 2,4 до 5,8 м., что позволяет обслуживать воздушное судна любого типа. Температура, которую выдерживает техника, варьируется от плюс 40 до минус 45 градусов Цельсия.

Машина укомплектована спецоборудованием для крепления тележек с бортовым питанием, контейнеров и сопутствующего оборудования. Отметим, что сейчас в автопарке "Кольцово" уже числится шесть автолифтов, которые бесперебойно обеспечивают питанием пассажиров и членов экипажей.