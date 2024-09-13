Вэнс рассказал подробности мирного плана Трампа по Украине

Мирный план по Украине кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины. Об этом заявил кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

"Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной", - приводит слова Вэнса ТАСС.

По его словам, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира. В МИД РФ отмечали, что России ничего не известно о "мирном плане" бывшего президента США.

Как сообщалось, ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле отметили, что данные инициативы должны учитывать ситуацию на поле боя.