13 Сентября 2024
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Фото: Al Drago / Bloomberg

Вэнс рассказал подробности мирного плана Трампа по Украине

Мирный план по Украине кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины. Об этом заявил кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

"Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной", - приводит слова Вэнса ТАСС.

По его словам, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира. В МИД РФ отмечали, что России ничего не известно о "мирном плане" бывшего президента США.

Как сообщалось, ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле отметили, что данные инициативы должны учитывать ситуацию на поле боя.

Теги: вэнс, трам, мирный план, украина


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