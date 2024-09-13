На ЕКАД опрокинулся грузовик, перевозивший теплоизоляцию

В пятницу рано утром в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня на 33 км Екатеринбургской кольцевой автодороги в Орджоникидзевском районе. Там произошло опрокидывание грузового автомобиля "Вольво", в результате чего груз рассыпался по проезжей части.

Судя по фото с места происшествия, грузовик перевозил упаковки с теплоизоляцией. На месте аварии уже работает экипаж ДПС. Водителя опрокинувшейся машины в настоящий момент осматривают медики.

Проводится проверка. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.