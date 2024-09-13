Каждый третий россиянин указал на ухудшение ситуации с вывозом мусора

30% россиян отметили ухудшение ситуации с вывозом отходов с начала запуска "мусорной реформы" в 2019 году.

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Аналитики "Народного фронта" изучили реализацию нацпроекта "Экология" (2019–2024 гг.). Онлайн-анкетирование проводилось весной на платформе "Народный контроль". 27% опрошенных не заметили улучшений в сфере вывоза мусора. Позитивные изменения увидели 15% граждан, еще 19% сказали, что обстановка "скорее улучшилась". 9% опрошенных затруднились ответить.

Плохую организацию сбора и вывоза мусора (41%), а также стихийные свалки, навалы мусора и нарушения в эксплуатации полигонов (37%) опрошенные россияне отнесли к основным экологическим проблемам наряду с загрязнением воздуха (47%), рек и водоемов (44%).

В целом 54% участников исследования негативно оценили работу региональных органов власти за последние 2–3 года в сфере охраны окружающей среды.

Как заявил член комитета "Деловой России" по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов, в системе обращения с отходами для потребителя серьезным образом ничего не изменилось, кроме кратного увеличения в квитанции цены за вывоз и переработку мусора. По его словам, перебои с вывозом мусора есть, а сортировку, требуемую для дальнейшей переработки твердых коммунальных отходов, люди "не видят вообще, только платить за нее начали больше".

Внедрить принцип раздельного сбора мусора за несколько лет получилось "только очень точечно", а в некоторых местах контейнеры под разные виды отходов уже убирают из-за отсутствия в них необходимости.

Основные сложности в сфере обращения с ТКО заключаются в недостаточном уровне организации логистики и частых нарушениях графиков вывоза мусора, увеличении тарифов и плохом управлении региональными операторами, сообщают "Ведомости".

Тем временем, правительство РФ намерено полностью закрыть отрасль обращения с отходами от общественности. Минприроды уже выпустило постановление, согласно которому основные сведения, как, например, стоимость строительства новых мусорных объектов, объемы образуемых отходов, а также прогнозные уровни тарифов будут доступны только ограниченному кругу чиновников и ведомств. Эксперты уже сейчас говорят о противоречии нового акта Конституции РФ, отмечая, что его реализация приведет к еще большей коррумпированности и криминализации рынка отходов.