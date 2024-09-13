Рекордный темп: на негосударственную пенсию перевели почти 100 млрд рублей

Граждане России вложили в негосударственную пенсию около 100 млрд руб. за шесть месяцев 2024 года — показатели растут рекордными темпами.

Об этом следует из статистики Банка России. Однако это крайне мало в сравнении с обязательной пенсионной системой — за пять месяцев туда отчислено 3,7 трлн руб.

Спрос на добровольные накопления увеличился благодаря запущенной в текущем году программе долгосрочных сбережений, которая позволяет получить софинансирование от государства до 36 тыс. в год. Однако даже если россияне с 30 лет начнут перечислять по 2,5 тыс. в месяц, к выходу на пенсию они будут иметь дополнительно 17–18 тыс. в месяц.

С начала 2024 года граждане заключили более 1 млн договоров по ПДС, указали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. При этом объем привлеченных в программу средств приблизился к 50 млрд руб. Остальные 44 млрд — приходятся на другие программы НПФ, например, корпоративные, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%, следует из подписанного президентского указа