YouTube замедлился для россиян почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян снизилась с приходом осени до рекордно низкого уровня.

Как говорят независимые эксперты, пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. Это показали исследования качества работы видеохостинга.

При этом на мобильных устройствах ситуация лучше и время ожидания открытия первого кадра увеличилось в 2,5 раза. Количество случаев, когда пользователи закрыли ролик, не дождавшись первого кадра, выросло с 3% до 15%. Вкупе с падением просмотров в сетях РФ на 40% общий показатель достиг рекордно низкой оценки.

В результате россияне стали смотреть YouTube вдвое реже, а в цифровом значении суммарные просмотры для РФ сократились на 52%. В Роскомнадзоре не стали комментировать ситуацию, связанную с замедлением работы YouTube.

Как считает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александра Горбаченко, до тех пор пока Google, владеющая YouTube, не начнет выполнять требования законодательства РФ, технические проблемы будут продолжаться, сообщают "Известия".

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что интернет-провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии.