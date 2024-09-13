СМИ: Байден не разрешит бить по России ракетами ATACMS

Американский лидер Джо Байден может разрешить Киеву использовать на территории России ракеты Великобритании и Франции, но не свое собственное оружие большей дальности, сообщает The Times со ссылкой на два информированных источника.

Глава США может решить дать "зеленый" свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование британских Storm Shadow и их французского аналога Scalp для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Ранее президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз