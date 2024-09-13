Бакальчук рассказал о требованиях супруги по разделу имущества

Создатель Wildberries Татьяна Бакальчук несколько раз меняла требования по разделу имущества в иске о разводе.

Об этом сообщил в Telegram ее супруг Владислав Бакальчук. По его словам, изначально его супруга требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей, после чего попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается – она требует разделить только другое имущество.

Бакальчук написал, что основательница Wildberries требует официально прекратить брак, определить дальнейшее место жительства детей и обязать его выплачивать алименты. Бакальчук подчеркнул, что намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня попросили судью Савеловского суда Москвы предоставить время для восстановления брака и примирения.

Ранее Владислав заявил о наличии нескольких серьезных проблем, которые он выявил в работе маркетплейса. "Во-первых, на складах не хватает персонала, и это сильно сказывается на скорости и качестве приемки товаров", — написал Бакальчук .