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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Ляйсан Утяшева&quot; / youtube.com/@Liasan

WADA отвергло обвинения об исключении доказательство по делу фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на статью Associated Press, из которой следует, что WADA якобы скрыло заключение эксперта, подтвердившего версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности случайного попадания запрещенного препарата в ее организм через еду.

12 сентября Associated Press со ссылкой на источники сообщило что нанятый по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) экс-директор WADA Марсьяль Сожи провел эксперимент перед судебным процессом. Как оказалось, частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей триметазидин, могли попасть в пищу Валиевой и привести к положительному результату допинг-пробы. Узнав об этом, гендиректор WADA Оливье Ниггли якобы потребовал прекратить исследование, поскольку его результаты могли подтвердить версию защиты Валиевой.

В ответ на статью WADA заявила, что данный эксперимент не был частью расследования WADA и в этой ситуации не было неправомерного вмешательства со стороны руководства антидопингового агентства, сообщает ТАСС.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что не уверены, что тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе имеет отношение к положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Теги: WADA, Валиева, спорт


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